Sono sei gli operatori sanitari

dell’ospedale di Mussomeli risultati positivi al tampone per il coronavirus.

I risultati dei tamponi

sarebbero arrivati all’Asp di Caltanissetta in seguito alla loro effettuazione

dopo la morte di un’anziana di 92 anni nel reparto di Lungodegenza avvenuta nei

giorni scorsi che ha destato non poco clamore in provincia nissena.

Positivi inoltre altri 2 pazienti che sono stati trasferiti al reparto di

Malattie Infettive dell’ospedale Sant’Elia.