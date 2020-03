Canicattì, 69enne deceduta dopo intervento di colecisti: 26 i medici indagati

Print This Post

Nei giorni scorsi La Procura della Repubblica ha iscritto nel registro degli indagati ben 26 medici appartenenti al Barone Lombardo di Canicattì e del San Giovanni di Dio di Agrigento per il reato di omicidio colposo.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia della famiglia della vittima, difesa dall’Avv. Calogero Meli, che sarebbe deceduta lo scorso 12 marzo dopo essere stata in coma alcuni giorni in seguito ad un’operazione alla colecisti.

Gli investigatori hanno già predisposto per il prossimo Venerdì l’autopsia della salma che sarà effettuata dal medico legale Giuseppe Ragazzi al fine di far luce sul triste episodio.