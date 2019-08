Sicilia, distruggono una scuola per noia: identificati 5 minorenni

Connect on Linked in

Distruzione di una scuola per noia. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto 5 minorenni residenti a Valguarnera Caropepe, paese in provincia di Enna, a vandalizzare l’istituto scolastico “A. Pavone” sito in via Sant’Elena.

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri appartenenti alla locale stazione dei ragazzini di età compresa tra i 14 e i 16 anni anziché leggere un buon libro, fare qualche lavoretto o praticare sport, per combattare la noia estiva avrebbero avuto la brillante idea di penetrare nella scuola in via di ritrutturazione distruggendo tutto ciò capitasse loro a tiro.

Vetrate, infissi, termosifoni, servizi igienici, arredi scolastici e personal computer sarebbero dunque state oggetto della furia minorile per un danno quantificato in svariate decine di migliaia di euro.

Una volta concluse le indagini ed accerttate le responsabilità, i colpevoli sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i minorenni di Caltanissetta per il reato di danneggiamento aggravato.

Di Pietro Geremia