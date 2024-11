Un cane è stato salvato a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate da una donna testimone di un brutale attacco perpetrato da un gruppo di giovani tra i 14 e i 22 anni.

Il cane, maltrattato con un filo di ferro e quasi sepolto vivo, è ora in ripresa presso una clinica veterinaria e assistito da un’associazione locale. Due giovani, di 20 e 22 anni, sono stati denunciati per maltrattamento.

La presidente della LNDC Animal Protection, Piera Rosati, ha espresso gratitudine alla testimone e agli agenti, sottolineando l’importanza della denuncia per prevenire ulteriori violenze e chiedendo un inasprimento delle pene per i reati contro gli animali, attualmente in discussione in Parlamento.