Canicattì, aumentano i gesti di solidarietà: i ringraziamenti dell’Assessore ai Servizi Sociali

L’angolo della Solidarietà, piccoli-grandi gesti che ci rendono orgogliosi della Nostra Comunità.

“Emozionano i gesti individuali di tanti cittadini che, in questa situazione così pesante e preoccupante, si sono messi a disposizione, ciascuno come può, per i più bisognosi, la parte più fragile della nostra Comunità.

Uno di questi è Salvatore Costa, proprietario di Costa’s Ristorante Pizzeria che domenica scorsa e ieri, ha donato dei primi piatti caldi per il pranzo di diverse famiglie a cui li abbiamo consegnato direttamente a casa.

Davvero tanto cuore! GRAZIE” .

L’assessore ai Servizi Sociali, Antonio Giardina