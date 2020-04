Connect on Linked in

Nei giorni scorsi a Licata sono state donate ben 450 uova di Pasqua ai bambini appartenenti ad alcune famiglie in condizioni economiche disagiate.

L’iniziativa solidale è stata promossa da parte del consigliere comunale Angelo Curella e dalla famiglia Rocchetta, proprietaria del centro commerciale San Giorgio, che hanno voluto donare un sorriso a tutti i loro piccoli concittadini costretti a restare a casa in un periodo particolarmente buio non solo per Licata ma per l’Italia intera.