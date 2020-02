Connect on Linked in

Vince un milione giocando soltanto un euro al Million Day. È accaduto sabato scorso in via Maggiore Toselli, a Palermo. Non si conosce l’identità del vincitore che, probabilmente, non seguiva l’estrazione dei numeri sul monitor della ricevitoria.

Soltanto 15 giorni prima, in un’altra tabaccheria della zona, un giocatore aveva vinto 500 mila euro con un Gratta&vinci.

Fonte: gds.it

( https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2020/02/24/million-day-a-palermo-vince-un-milione-giocando-solo-un-euro-55d1ff91-32db-4c52-98c4-6f88310794d4/ )