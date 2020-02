Agrigento, ubriaco si schianta contro un muretto con l’auto: deceduto passeggero 32enne

Print This Post

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella sera scorsa ad Agrigento.

Un 49enne alla guida della propria Peugeot 207, per ragioni da condurre ad un probabile stato di eccesso alcolico, si sarebbe schiantato in un muretto di cinta di via Dei Borboni a San Leone.

Nel momento dello schianto a bordo del mezzo vi erano altri 4 passeggi tutti amici del conducente di cui uno, un 32enne, avrebbe tragicamente perso la vita in seguito alle ferite riportate.

Una volta trasportate le vittime presso il San Giovanni di Dio i medici del pronto soccorso hanno effettuato gli accertamenti sanitari di rito dalle quali sarebbe emerso come il 49enne proprietario del veicolo schiantato si trovasse sotto l’effetto di sostanze alcoliche motivo per il quale è stato posto agli arresti domiciliari per il reato di omicidio stradale.