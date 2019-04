Connect on Linked in

Tre casi di abusivismo ad Agrigento scoperti nelle ultime settimane e per i quali sono state già firmate le relative ordinanze.

Il più emblematico è quello di un ristorante a San Leone. Le ispezioni avrebbero fatto emergere che, in difformità all’autorizzazione rilasciata per lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, sarebbe stata realizzata una chiusura perimetrale con struttura in alluminio e vetri e pannelli in pvc, il livellamento dello spazio esterno con la collocazione di una struttura prefabbricata, la collocazione di una scala e l’installazione di una recinzione.

Fatta la scoperta, il dirigente del quinto settore Territorio e Ambiente, Giuseppe Principato, ha diffidato il legale rappresentante dell’attività «di rimuovere a propria cura e spese le opere abusive, ripristinando lo stato dei luoghi entro 30 giorni». L’avvertimento è sempre lo stesso: «In difetto si provvederà a norma di legge».

La squadra Edilizia della polizia municipale è stata, naturalmente, incaricata di effettuare, alla scadenza del termine, le necessarie verifiche e di segnalare l’ottemperanza o meno.

Fonte: gds.it

( https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/04/10/abusivismo-tre-demolizioni-ad-agrigento-ae25c4f1-5078-44d1-8210-ef4456cccbef/ )