Siglato un importante protocollo d’intesa tra l’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) e Confartigianato Imprese Sicilia. L’obiettivo è realizzare attività di microcredito, formazione, educazione finanziaria e diffondere la cultura della microfinanza.

La firma è stata apposta dal presidente ENM, Mario Baccini, e dal presidente di Confartigianato Imprese Sicilia, Daniele La Porta.

L’Ente Nazionale per il Microcredito è un ente pubblico non economico che sostiene l’accesso al credito per la creazione di imprese attraverso microfinanza, assistenza tecnica, ricerca e formazione.

Il microcredito imprenditoriale sarà erogato ai sensi della Legge 214/2011 e decreti attuativi a livello nazionale. I beneficiari saranno supportati da servizi ausiliari di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio.

Per le attività agricole, i finanziamenti saranno garantiti secondo la Circolare ISMEA n. 1/2020, con una garanzia massima dell’80% grazie alla circolare del 31 gennaio 2023.

Mario Baccini, presidente dell’ENM, ha sottolineato come questo accordo rafforzi la promozione della microfinanza e delle buone pratiche per lo sviluppo dell’autoimprenditorialità.

“Questo accordo darà nuova linfa alla ripresa economica sostenendo un’economia sociale e di mercato sostenibile, in linea con l’Agenda 2030,” ha dichiarato.

Daniele La Porta, presidente di Confartigianato Sicilia, ha evidenziato l’importanza dell’accordo in un momento in cui le imprese affrontano crescenti difficoltà di accesso al credito. “L’accordo con l’ENM va nella giusta direzione per agevolare le nostre aziende e favorire l’accesso al credito, anche per la creazione di nuove imprese,” ha affermato La Porta.