Account falso dell’Asp di Catania, diffuse fake news su vaccini

Diffondono fake news attraverso un falso account Facebook denominato “Asp Catania“.

È stato pubblicato ieri un post nel quale venivano citate presunte analisi prevaccinali da poter eseguire presso gli ambulatori dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania. Nel post veniva anche riportato un numero di telefono inesistente.

Tanto il falso account quanto il post sono stati segnalati al Compartimento Polizia Postale di Catania chiedendo la tempestiva chiusura del profilo e l’individuazione dei responsabili. “Le informazioni diffuse – si legge in una nota dell’Asp – sono gravemente fuorvianti e rischiano di procurare un immotivato allarme oltre che ricadute negative sulla salute dei cittadini, sull’affidabilità dei vaccini e sulla credibilità delle istituzioni”.

“Presso gli ambulatori vaccinali dell’Asp di Catania – continua la nota – non vengono eseguiti test o esami prevaccinali e non sussiste nessun obbligo di legge. Presunti test o esami prevaccinali sono peraltro scientificamente privi di fondamento. Il sopraddetto account e il relativo utilizzo del nome e del logo aziendali, inoltre, non sono mai stati autorizzati dalla Direzione generale aziendale”.

Al fine di tutelare sia il diritto dei cittadini alla corretta informazione, soprattutto in tema di prevenzione e salute pubblica, sia il nome e l’immagine aziendale, l’Asp di Catania si riserva di adire alle vie legali.

Fonte: gds.it

(https://catania.gds.it/articoli/cronaca/2019/07/06/account-falso-dellasp-di-catania-diffuse-fake-news-su-vaccini-08b4b89c-010b-45c0-a8a5-f51c06b836dd/)