Agrigento, insodisfatto del trattamento ricevuto distrugge tutto: denunciato 16enne

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa ad Agrigento.

Un ragazzo di 16 anni ospite di una comunità per persone disagiate situata nel quartiere di Villaggio Mosè pare che, insoddisfatto del trattamento ricevuto da parte del personale della struttura, sia andato in escandescenze distruggendo sedie, tavoli e vari mobili di arredo per almeno un migliaio di euro di danni.

A bloccare il giovane sono stati gli uomini della polizia di stato i quali, una volta fatti calmare gli animi, hanno denunciato il 16enne per danneggiamento aggravato.