Agrigento, accusati di resistenza, violenza, lesioni e minaccia: 2 i denunciati

La polizia di Agrigento, durante il servizio di vigilanza e controllo del territorio, è intervenuta nel centro cittadino per identificare un gruppo di giovani stranieri che, incuranti dei divieti imposti per il contenimento del contagio, immotivatamente si stavano assembrando in una via cittadina. Due dei predetti stranieri reagivano, scagliandosi violentemente contro i due operatori intervenuti.

I due cittadini stranieri, un ventottenne e un trentunenne entrambi di origine nigeriana, residenti ad Agrigento, venivano tratti in arresto in flagranza di reato per Resistenza, Violenza, Lesioni e Minaccia a P.U. in concorso tra loro.

Gli arrestati, venivano accompagnati presso le rispettive abitazioni e posti agli arresti domiciliari, per entrambi è stato disposto l’obbligo di firma.