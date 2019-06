Print This Post

Paura questa mattina ad Aci Castello per un’improvviso cedimento dell’asfalto in via Re Martino.

Un’autobus dell’Amt, che in quel momento stava transitando nella zona, è rimasto affossato.

Il mezzo, la linea 534 che collega la città con il comune castellese, è rimasto praticamente con le ruote incastrate nell’asfalto che si è squarciato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale. Per fortuna non ci sono stati feriti.