Tragico incidente poco dopo la mezzanotte in via Nizzeti strada che unisce Aci San Filippo di Aci Catena alla frazione castellese di Ficarazzi.

Per cause in corso di accertamento, la moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiavano un giovane e una ragazza di 21 anni, si è schiantata contro un albero sul lato sinistro della strada.

L’impatto, fortissimo, è costato la vita ad Ashsana Buremi di 21 anni, residente proprio a Ficarazzi. In gravi condizioni il compagno di viaggio, ricoverato al Policlinico di Catania.

La dinamica dell’incidente, che da una prima ricostruzione sembrerebbe essere del tutto autonoma, e al vaglio dei carabinieri della compagnia di Acireale e della stazione di Aci Catena.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/cronaca/270778/aci-catena-tragico-incidente-in-moto-muore-ragazza-di-21-anni.html)