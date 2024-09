Nel primo pomeriggio di ieri, un violento temporale accompagnato da forti raffiche di vento ha colpito i paesi etnei e l’area dell’Acese, causando numerosi danni.

Le località più colpite includono Trecastagni, Nicolosi, Pedara e Acireale. In particolare, Aci Sant’Antonio è stata investita da una violenta grandinata che ha provocato il crollo di alberi e luminarie in Piazza Maggiore e ai Quattro Canti, danneggiando anche diverse auto parcheggiate.

Il vento ha causato danni significativi, trasformando Aci Sant’Antonio in una vera e propria “tempesta”. Un grande pino su via Oasi si è schiantato su un’abitazione e in strada, bloccando il traffico. Anche un altro albero caduto nei pressi della circonvallazione ha compromesso la viabilità.

A seguito di questi eventi, le manifestazioni serali previste nel centro e nelle frazioni sono state annullate. Tre persone hanno riportato lievi ferite e sono state medicate presso l’ospedale di Acireale.

Numerose sono state le richieste di intervento dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi pericolanti e danni strutturali. A Riposto, un automobilista rimasto bloccato sotto un cavalcavia allagato è stato soccorso dal nucleo sommozzatori.

Secondo le previsioni di 3bmeteo, il maltempo dovrebbe attenuarsi nei prossimi giorni. Le temperature massime continueranno a raggiungere i 32-35°, con un calo previsto all’inizio della prossima settimana, che porterà un abbassamento fino a 6-8°.

Anche le notti tropicali, caratterizzate da elevata umidità e temperature alte, potrebbero finalmente finire.