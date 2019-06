Aci Trezza, tutto pronto per un week end di gusto con la 30° “Sagra del pesce spada”

E’ tutto pronto ad Aci Trezza per un week end di gusto con la 30° “Sagra del pesce spada“.

Nella cornice marinara dello Scalo di alaggio, venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 giugno, dalle 20 in poi torneranno protagoniste al centro della scena le tradizionali quattro grandi griglie, che saranno pronte a cucinare migliaia di fettine di “spado”.

La gustosa pietanza, come sempre, verrà servita dallo stand centrale in un piatto con un contorno di insalata mista a km zero ed accompagnata dal tipico “panino di casa” e da un bicchiere di fresco vino bianco dell’Etna o da una bevanda. Anche quest’anno l’evento più atteso dell’estate trezzota, organizzato dalle Commissioni festeggiamenti San Giovanni Battista e Madonna della Buona Nuova, nonchè dalla Confraternita San Giovanni Battista e dall’associazione culturale “U pisci a mari”, con il patrocinio del Comune di Aci Castello, vedrà la concomitante presenza della mostra dell’artigianato e dei prodotti tipici locali coordinata dall’associazione culturale “Nuovi eventi”. Per l’occasione, intanto, considerata la previsione relativa ad un notevole afflusso di visitatori, per accedere agevolmente alla Sagra gli organizzatori consigliano di fare ingresso ad Aci Trezza con i mezzi privati esclusivamente dal bivio sud (lato Catania), dove si trovano le aree a parcheggio private del “Lido dei Ciclopi”, dell’hotel “Marina palace” e di via Provinciale n° 5, oltre alle aree pubbliche con sosta a pagamento su strisce blu del Porto nuovo e di piazza Marina. Tutte le notizie e le curiosità sulla storica manifestazione culinaria sono già disponibili e saranno in costante aggiornamento sia sul portale web festasangiovanni.it, che nell’omonima pagine “Facebook”, “Twitter” e “Instagram” dove verrà utilizzato l’hashtag #pescespadaacitrezza, mentre da quest’edizione sarà possibile anche ricevere informazioni tramite servizio di messaggistica istantanea con “Whatsapp” inviando un messaggio al numero telefonico 3791016151,dopo averlo salvato sul proprio telefono