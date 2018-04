Acicatena, rapinata una banca con un escavatore in pieno giorno

Print This Post

Un sensazionale colpo è stato messo a segno ai danni di una banca di Acicatena nel pomeriggio di ieri. Intorno alle 13.30, ignoti hanno rapinato la filiale dell’Unicredit della centralissima via Madrice nel centro storico, utilizzando un mezzo senza dubbio poco inusuale: un escavatore.

Il mezzo pesante cingolato infatti è stato dapprima caricato su di un autocarro cassonato dai malviventi per poi essere usato come ariete al fine di sfondare una delle pesanti vetrate dell’istituto di credito e poter quindi entrarvi all’interno.

Una volta entrati con questo incredibile colpo di scena, i rapinatori, armati, si sarebbero fatti consegnare il denaro in quel momento disponibile per poi fuggire a piedi, abbandonando per strada il camion e l’escavatore e scomparendo nel nulla. Sul singolare caso indagano le forze del’ordine.

Di Pietro Geremia