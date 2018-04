Acireale , festa dei fiori: dalla cartapesta ai garofani, sfileranno 7 carri

Connect on Linked in

Sette opere gigantesche ispirate ai popoli del Mediterraneo e numerosi eventi collaterali.

Dai colori della cartapesta al profumo dei garofani: i carri allegorici di Acireale, dopo un Carnevale 2018 da record, tornano nuovamente in pista per la bella stagione.

È la “Festa dei Fiori”, che con la sua terza edizione – dal 27 al 29 aprile – cresce in bellezza e in importanza, anche tra gli eventi nazionali dedicati all’universo floreale, dove si distingue per unicità. Un originale “Carnevale a primavera”, dove sette gigantesche opere infiorate si schiuderanno per il centro storico della città in un affascinante spettacolo di movimenti e luci, ispirato quest’anno al tema “Delle civiltà e popoli del Mediterraneo”.