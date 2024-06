L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA invierà nella giornata di venerdi 22 marzo 2024 un esposto alla procura di Catania in merito all’incendio avvenuto ad Acireale dove un bambino con un accendino avrebbe dato fuoco ad una coperta incendiando di fatto l’appartamento che si trova al secondo piano di uno stabile in via Cervo.

Tutti salvi gli umani mentre il cane che si era nascosto sotto il divano è stato trovato carbonizzato, morto bruciato vivo.

“Non vogliamo gettare la croce addosso a nessuno- scrivono gli animalisti- ma crediamo sia importante ricostruire la dinamica esatta dei fatti e capire che ci facesse un bimbo con un accendino in mano lasciato solo sul divano che ha cosi potuto dar fuoco alla coperta, incendiando di fatto la casa e bruciare vivo il cane”.