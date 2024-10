Un uomo di 76 anni, stanco dell’attesa agli esami, ha lasciato il pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale senza informare il personale, nonostante soffrisse di un dolore al torace.

In seguito è stato rivelato che stava avendo un infarto. La polizia, allertata dai medici, ha rintracciato l’uomo a casa sua.

Scoperto che era con la figlia, hanno contattato quest’ultima. Senza rivelare la gravità della situazione per non spaventare l’anziano, hanno persuaso la figlia a riportarlo in ospedale.

Al suo arrivo, è stato immediatamente ricoverato in cardiologia, prevenendo così ulteriori complicazioni.