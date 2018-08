Acireale, ospedale fatiscente: piove dentro il reparto del pronto soccorso

Non godono di certo di buona salute gli ospedali siciliani in questo periodo. Al di là della carenza di personale, di posti letto e delle continue aggressioni ai sanitari che ha generato una lunga serie di malumori nella popolazione dell’isola, adesso si ci mette di mezzo pure la fatiscenza delle strutture luogo di cura. Nel dettaglio il Codacons, avvertito da alcuni utenti che hanno inviato delle foto, ha segnalato la presenza di infiltrazioni d’acqua presenti all’interno del tetto del pronto soccorso dell’ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale tali da far “piovere” all’interno del reparto. “No comment. Ecco le condizioni in cui devono lavorare medici ed infermieri ed a cui devono sottostare i malcapitati pazienti! ” – chiosa il Coordinamento per la difesa dei consumatori, chiedendo inoltre in una nota che il direttore generale dell’Asp, il ministro e l’assessore regionale alla Salute, si pronuncino in merito alla situazione kafkiana.

Di Pietro Geremia