La polizia di Acireale ha eseguito l’aggravamento della misura di sicurezza nei confronti di un 59enne pluripregiudicato, convertendo la sua libertà vigilata in detenzione presso una casa di lavoro.

L’uomo, già sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno, è noto per una lunga serie di precedenti, tra cui reati contro il patrimonio, traffico di stupefacenti, associazione a delinquere e rapina.

L’ultima violazione risale al 12 marzo scorso, quando il 59enne ha rubato un’auto a un’anziana signora ad Acireale.

Grazie alle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito l’episodio: l’uomo ha approfittato del momento in cui l’anziana, con le stampelle, ha lasciato la sua auto in sosta per entrare in farmacia.

Dopo il furto, il pregiudicato è tornato sul luogo per recuperare la bicicletta elettrica con cui si era spostato.

Tre giorni dopo il furto, la polizia ha ritrovato l’auto rubata ad Aci Catena e ha arrestato il 59enne. Ora dovrà scontare un anno di detenzione in una casa di lavoro.