La polizia in moto d’acqua ad Acitrezza ha sanzionato numerosi diportisti che, con le loro barche, si erano fermati a pochi metri dalla costa, mettendo in pericolo i bagnanti.

Alcuni diportisti hanno addirittura ancorato le loro imbarcazioni a ridosso degli stabilimenti balneari, causando preoccupazione tra i bagnini che hanno immediatamente allertato le autorità.

Interventi della Polizia

La polizia è intervenuta prontamente, multando i diportisti che non rispettavano le distanze di sicurezza dalla costa. Le infrazioni hanno creato situazioni di rischio per i bagnanti, con imbarcazioni troppo vicine alle aree di balneazione.

Infrazioni nell’Area Marina Protetta

Oltre alle barche, due persone a bordo di moto d’acqua sono state sanzionate per essere entrate nell’area marina protetta, una zona riservata alla conservazione della biodiversità marina. L’ingresso non autorizzato in queste aree è vietato per preservare l’ecosistema e garantire la sicurezza dei visitatori.

Reazioni e Misure di Sicurezza

L’azione della polizia ha ricevuto il plauso dei bagnini e dei visitatori, che hanno apprezzato le misure di sicurezza messe in atto. Le autorità continuano a monitorare le attività costiere per garantire il rispetto delle norme e la sicurezza di tutti.