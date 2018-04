Acqua gratis alle famiglie meno abbienti: Arriva il “Bonus Sociale Idrico”

Print This Post

Arriva il “Bonus Sociale Idrico” per le famiglie in condizioni di disagio economico, i comuni dovranno assegnarlo ai residenti e per ottenere i trasferimenti dalla Cassa Servizi Energetici e Ambientali (CSEA).

Al seminario che si terrà presso il centro congressi l’Antica Filanda di Roccalumera giovedì 19 Aprile su “L’applicazione del bonus sociale idrico e la costruzione del piano tariffario secondo le delibere ARERA“, interverrà Santi Rando, Sindaco di Tremestieri Etneo e Presidente dell’ATI Idrico della Città Metropolitana di Catania.

Il programma dei lavori, tra i relatori interventi istituzionali di:

Sindaco di Roccalumera

Dirigente ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente)

Presidente ATI Città Metropolitana di Catania

Commissario Straordinario Autorità d’Ambito Idrico di Caltanissetta.