Acqua Pubblica, lettera aperta alla Presidente dell’ATI di Agrigento ed ai Sindaci della provincia

Riceviamo e pubblichiamo.

“Ci preme ringraziarVi per la Vostra cortese partecipazione al convegno da noi organizzato sabato 23 febbraio presso il Polo universitario di Agrigento su “Il servizio idrico in provincia di Agrigento: dal fallimento della privatizzazione alla gestione Pubblica e Partecipata”, per il quale ci siamo avvalsi dell’autorevole contributo del Costituzionalista Prof. A. Lucarelli che ci ha aiutato a spiegare, anche in termini giuridici ed amministrativi, la nostra proposta di futura gestione del SII attraverso la costituzione di una azienda speciale consortile.

Come speravamo

l’iniziativa è stata un utile momento di confronto nel quale abbiamo molto

apprezzato l’intervento della Presidente dell’ATI idrico Dott.sa Valenti che ci

ha rassicurati sull’intendimento dell’ATI, dopo la risoluzione del contratto

con il gestore, di voler procedere con una forma di gestione interamente

pubblica, di stare già lavorando alla definizione del Piano d’Ambito e di aver

costituito un tavolo di lavoro in cui sia i Sindaci consegnatari che quelli che

non hanno consegnato le reti al vecchio gestore lavorano insieme, nel rispetto

delle posizioni ed esigenze di tutti, per assicurare all’intera provincia una

gestione efficace, efficiente ed economica in grado di sanare le illegalità,

malversazioni ed inefficienze del passato e poter guardare con fiducia al

futuro sviluppo sostenibile del territorio.

Decisione, quella

dell’ATI, che trova ulteriore legittimazione dall’ordinanza del TAR, che il 25

scorso ha respinto la richiesta del gestore di sospensione dell’interdittiva

antimafia prefettizia, ritenendo che persistano gli elementi di permeabilità

alla criminalità organizzata.

Consideriamo

pertanto fondamentale la volontà espressa dalla Presidente Valenti di voler

valorizzare il contributo partecipativo delle associazioni, dei comitati e dei

cittadini come elemento di garanzia di trasparenza, democraticità e leale

collaborazione tra gli enti locali e le cittadinanze nel percorso che si sta

intraprendendo verso il rispetto della volontà Popolare, della legalità e del

Bene Comune per eccellenza.

Auspicando una

prosecuzione del nostro confronto al fine di raggiungere il condiviso obiettivo

di una gestione pubblica e partecipata del servizio idrico integrato, cogliamo

l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Forum siciliano dei movimenti per l’Acqua ed i Beni Comuni Federconsumatori

Sicilia