Agrigento, rissa alla posta: interviene la polizia

Un tafferuglio in piena regola quello avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Nei pressi dell’ufficio postale di via Ugo la Malfa infatti pare che per cause ancora da comprendere sia scoppiata una feroce rissa che avrebbe rischiato di coinvolgere pure gli anziani presenti in loco per ritirare la pensione.

Immediata è stata la risposta della polizia di stato che, con un intervento degli agenti appartenenti alla Squadra Mobile della Questura agrigentina, ha sedato in men che non si dica il litigio con il blocco delle persone coinvolte e il loto trasporto presso l’ospedale San Giovanni di Dio a causa dei gravi traumi riportati.