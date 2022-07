Quando si pianificano le vacanze, che si tratti del periodo invernale, o della stagione estiva, si deve sempre e comunque partire “preparati”, documentandosi rispetto a quelle che sono le peculiarità del luogo che si andrà a visitare.

Mare, montagna, città d’arte, deserto, agriturismo, trekking, ognuno sceglie di trascorrere un periodo di meritato riposo nel modo che ritiene più opportuno. Ma per stare davvero tranquilli, e godersi la propria vacanza senza pensieri, è buona norma munirsi di quei presìdi medici che, in particolari situazioni o in caso di imprevisti, possono rappresentare davvero un vantaggio, quando si presentano situazioni improvvise, che necessitano di un intervento tempestivo.

Prima di partire, dunque, è consigliabile rivolgersi agli esperti della propria farmacia di fiducia, e acquistare tutti quei prodotti in grado di dare sollievo e alleviare alcuni disturbi, che possono sopraggiungere nel momento in cui ci si trova in un luogo differente dalla propria casa.

Gli esperti di farmacia Armani, sono in grado di fornire ai propri clienti, ogni tipo di rimedio in questo senso. Che si tratti di disturbi del sonno, oppure di una momentanea occlusione delle vie respiratorie o, ancora, un prodotto per riattivare l’intestino, quando “fa i capricci”, nello store online di Farmacia Armani sono presenti tutti i prodotti in grado di andare incontro alle esigenze delle persone, sia degli adulti che dei più piccini.

Chi sceglie di trascorrere le vacanze al mare, dovrà munirsi necessariamente di una protezione solare, in grado di contrastare gli effetti dei raggi UV. Proteggere la pelle dei bambini, infatti, è fondamentale perché, si sa, i più piccoli subiscono maggiormente i danni del sole, perchè restano esposti ai raggi UV per la maggior parte del tempo. Giocano con la sabbia, fanno lunghi bagni in acqua, e non restano sotto l’ombrellone con mamma e papà molto a lungo. Proteggerli, dunque, è fondamentale ma, anche gli adulti necessitano di uno schermo protettivo adeguato, per non scottarsi.

In aggiunta a questo, è consigliato avere con sé un repellente antizanzare, fondamentale per tentare di arginare il fastidio causato dalle punture di questi insetti. Questo tipo di presidio, è necessario non solo per chi trascorre le vacanze al mare. Anche in montagna, nonostante le temperature più miti, le zanzare “agiscono” indiscriminatamente.

Il repellente antizanzare, unitamente ad uno specifico roll-on, da applicare sulla puntura di zanzara, darà sollievo immediato e consentirà un assorbimento più rapido del gonfiore, causato dalla puntura.

Parti sicuro, goditi le vacanze, ma con un occhio alla salute, sempre.