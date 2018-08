Adsl, come risparmiare in bolletta

Connect on Linked in

Nell’ultimo periodo diversi utenti sono stati al centro di numerosi rincari in bolletta, soprattutto per quanto concerne le offerte di internet e Adsl. La risposta migliore in questi casi è senza dubbio quella di consultare un comparatore di tariffe online, comeComparasemplice.it.

Più di 2 milioni di utenti hanno scelto di fare uso della tecnologia proposta da comparasemplice.it e sono rimasti soddisfatti delle soluzioni di risparmio che hanno trovato grazie a questo motore di ricerca.

Comparasemplice.it, ogni giorno, confronta la moltitudine di offerte proposte dai diversi operatori telefonici.Per questo motivo chi vuole risparmiare e chi va alla ricerca di una connessione adsl affidabile ed economica, su comparasemplice.it trova tutte le soluzioni migliori in base alle proprie esigenze.

Come funziona

L’utilizzo di Comparasemplice.it è molto facile e intuitivo. Nella pagina principale dedicata alle offerte adsl bisogna come primo passo compilare un form in cui scegliere la tipologia di utente: privato o azienda; quanto si vuole spendere al mese; e il comune di residenza. Dati fondamentali per elaborare l’offerta migliore.

Successivamente bisogna anche specificare a quale operatore internet si è abbonati o se si tratta di una nuova attivazione. Infine, basta inserire i propri dati e accettare l’informativa sulla privacy e il gioco è fatto.

Per ogni tariffa adsl proposta da Comparasemplice.it verranno specificati: i costi, i servizi compresi e la velocità nominale di download e di upload della connessione internet.

Assistenza, sicurezza e professionalità

ComparaSemplice.it rappresenta un punto di riferimento per il risparmio in bolletta, dal momento che è possibile consultarlo per qualsiasi spesa domestica come: luce, gas, telefoniafissa e mobile, ma anche per preventivi online su assicurazioni enoleggio a lungo termine.

Il servizio di comparazione delle tariffe e di assistenza è gratuito e non ha nessun peso sulla tariffazionefinale dell’offerta. Con comparasemplice.it ci si può affidare alla consulenza di professionisti di ogni settore, che quotidianamente si informano e aggiornano le diverse offerte.Non solo, l’assistenza è in grado anche di orientare il consumatore nella scelta migliore della tariffa da attivare in base alle proprie esigenze di consumo e di budget.

Comparasemplice.it opera in assoluta sicurezza, infatti, è garantito che i propri dati non siano ceduti a terze parti, tutelando così la privacy dei consumatori che fanno e hanno fatto uso di questo strumento di comparazione online.

Con tutti questi servizi ComparaSemplice.it è uno strumento a 360° che assiste l’utente in ogni fase della scelta di un nuovo fornitore.

Servizi esclusivi

Comparasemplice.it, oltre a comparare le offerte e dare una reale esperienza di risparmio in bolletta, propone una serie di servizi esclusivi, che arricchiscono le potenzialità di questo strumento di ricerca e comparazione online.

Per rendere più facile l’esperienza dei propri utentiComparasemplice.it ha messo in piedi una sezione Vota fornitori, in cui è possibile raccogliere i feedback degli utenti sugli operatori, con il fine di migliorare la scelta del gestore telefonico.

È disponibile anche loSpeed Test online e la verifica della copertura, in grado di dare maggiore consapevolezza sulla velocità di connessione internet e scoprire dove vi sia maggiore disponibilità di copertura.