Aereo dell’Ethiopian Airlines precipitato: tra i passegegri anche l’assessore regionale Sebastiano Tusa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

C’erano anche otto italiani fra le 157 vittime, 149 passeggeri ed otto membri dell’equipaggio, dell’aereo della Ethiopian Airlines precipitato stamattina mentre era in volo tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi. Secondo quanto trapelato, si teme che a bordo potesse esserci l’assessore regionale ai Beni Culturali Sebastiano Tusa che stava facendo rientro da un vertice dell’Unesco.

L’allarme è partito stamattina dal suo segretario particolare, Carmelo Briguglio. Poi è partita una sfilza di verifiche con l’unità di crisi della Farnesina, che intorno alle 13 ha dato conferma alla presidenza della Regione che il numero del volo (comunicato dopo che lo staff del gabinetto aveva verificato il biglietto staccato) preso da Tusa corrispondeva a quello precipitato. Veriche con la Farnesina sono ancora in corso.

Le persone a bordo sono tutte morte. Lo ha reso noto la televisione di Stato dell’Etiopia, citando la compagnia aerea che ha reso noto anche che a bordo vi erano passeggeri di 33 nazionalità diverse. L’aereo è precitato alle 8.44 ore locali, sei minuti dopo il decollo dalla capitale etiope.

“I dati della rete ADS-B di Flightradar24 mostrano che la velocità verticale era instabile dopo il decollo”. ha affermato l’organizzazione di rilevamento dei voli con sede in Svezia su twitter, in relazione al Boeing 737 della compagnia Ethiopian Airlines, diretto a Nairobi, che si è schiantato con 149 passeggeri e otto membri dell’equipaggio a bordo.

Il volo ET 302 ha lasciato l’aeroporto di Bole ad Addis Abeba alle 8.38 ora locale, prima di perdere il contatto con la torre di controllo pochi minuti dopo le 8.44. Si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est della capitale.

Ethiopian Airlines sta istituendo un centro informazioni per i passeggeri e il numero di telefono sarà disponibile a breve per familiari o amici di coloro che potrebbero essere presenti sul volo ET 302.

L’Ethiopian Airlines è una delle migliori compagnie africane. La linea e lo scalo sono spesso usati da italiani per raggiungere il Kenya.

Fonte: Lasicilia.it (https://www.lasicilia.it/news/cronaca/227909/boeing-precipitato-in-etiopia-tutti-morti-i-157-a-bordo-8-erano-italiani-in-missione-ad-addis-abeba-c-e-l-assessore-regionale-tusa.html)