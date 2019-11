Agente di Polizia locale investito da un Suv : il Comune di Milano si costituisce parte civile

Connect on Linked in

E’ stato rinviato al prossimo 26 novembre il processo milanese a carico di Milos Stizanin, nomade serbo accusato di concorso in omicidio volontario per la morte dell’agente di Polizia locale Niccolò Savarino di Campobello di Licata (Ag) che, il 12 gennaio 2012 a Milano, venne travolto e ucciso da un suv, mentre svolgeva un controllo di routine.

Milos Stizanin era nell’auto guidata dall’allora 17enne Remi Nikolic, già condannato in via definitiva a 9 anni e 8 mesi dai giudici minorili e che, poi, due anni fa ottenne l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Nell’udienza si sono costituiti parti civili i familiari di Savarino e il Comune di Milano. Lo scorso luglio, a Milos Stizanin già detenuto per fatti di droga commessi in Serbia e che era in attesa di estradizione, è stata notificata in carcere un’ordinanza con l’accusa di concorso in omicidio volontario aggravato. In appello nel 2018, per il serbo venne riqualificata l’accusa da favoreggiamento a concorso in omicidio.

Fonte: sostenitori.info