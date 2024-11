Due fratelli gemelli di 38 anni sono stati arrestati a Catania, accusati di tentato omicidio e di porto di strumenti atti a offendere. La vittima, un uomo di 56 anni, è stata accoltellata più volte ieri pomeriggio davanti alla propria abitazione nel rione Monte Po.

Dopo essere stato colpito, l’uomo è stato urgentemente trasferito all’ospedale San Marco, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in codice rosso e attualmente è in coma indotto, sebbene non sia in pericolo di vita.

I due fratelli, che hanno un legame familiare con la vittima attraverso la madre, con cui l’uomo aveva una relazione sentimentale, sono sospettati di essere gli autori dell’aggressione.

La lite è scoppiata in seguito a una discussione telefonica legata a questioni sentimentali. Gli investigatori hanno risalito ai fatti dopo aver trovato tracce ematiche e un coltello nelle vicinanze del luogo dell’aggressione.

Uno dei fratelli, presentatosi in ospedale con ferite da arma da taglio, ha ammesso spontaneamente le responsabilità proprie e del fratello.