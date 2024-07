A Palma di Montechiaro, un controllo di routine si è trasformato in un violento confronto quando un automobilista di 47 anni, fermato dalla polizia locale, ha scoperto che la sua auto non aveva copertura assicurativa.

La sanzione di oltre 800 euro non è stata accettata di buon grado dall’uomo, che ha reagito aggredendo gli agenti intervenuti.

L’incidente ha portato all’arresto immediato del quarantasettenne, accusato di lesioni personali, resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.

Sulla base delle disposizioni del sostituto procuratore di turno, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Gli agenti coinvolti, dopo l’aggressione, sono stati visitati dai medici e hanno ricevuto una prognosi di pochi giorni.

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio che vede automobilisti e scooteristi reagire violentemente ai controlli delle forze dell’ordine, un fenomeno che non è nuovo né limitato a Palma di Montechiaro, avendo simili episodi già registrati in città come Licata e Agrigento.

Questi eventi sollevano preoccupazioni riguardo la sicurezza degli agenti e l’atteggiamento di sfida verso le autorità che alcuni cittadini manifestano.