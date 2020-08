Gli agenti della squadra mobile di Agrigento, a seguito della rapina di uno smartphone e della somma di circa 20,00 euro, avvenuta nei pressi di via Francesco Crispi, denunciata lo scorso 2 agosto da un giovane agrigentino, in virtù della descrizione fornita dal ragazzo, riuscivano, grazie anche alle proprie fonti informative, ad individuare poche ore dopo la denuncia un 19enne, originario del Gambia.

Successivamente alla perquisizione nell’abitazione del soggetto, veniva rinvenuta, oltre allo smartphone oggetto della rapina, anche sostanza stupefacente del tipo marijuana per un totale di cica 55 grammi, dei quali 30 grammi già confezionati in dosi pronti per essere ceduti. Nel corso della perquisizione, venivano rinvenuti, inoltre, altri sei telefoni cellulari di dubbia provenienza, sui quali gli uffici della questura stanno svolgendo accertamenti per addivenire ai legittimi proprietari.

All’esito della perquisizione, il ragazzo veniva arrestato dal personale della Polizia di Stato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e denunciato per i reati di rapina e ricettazione. Lo scorso 7 agosto, a seguito dell’udienza di convalida di arresto, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento ha convalidato l’arresto dell’imputato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, applicando allo stesso la misura della Custodia Cautelare in carcere.