Agrigento, 206° dalla fondazione dell’Arma: i festeggiamenti presso la Caserma “Biagio Pistone”

Oggi 5 giugno 2020, con inizio alle ore 10.00, presso la Caserma “Biagio Pistone”, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, avrà luogo una sobria cerimonia per la celebrazione del 206° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Quest’anno, in considerazione delle note restrizioni vigenti a causa dell’emergenza epidemica in corso, la citata celebrazione, che avrebbe dovuto tenersi presso la Valle dei Templi di Agrigento, si svolgerà invece nell’androne d’ingresso di questa sede.

Nell’occasione, il Prefetto di Agrigento, dott.ssa Maria Rita Cocciufa e il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Agrigento, Col. Giovanni Pellegrino, depositeranno una corona di alloro nei pressi di una delle lapidi commemorative dei Caduti dell’Arma.