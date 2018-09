Agrigento, 25enne tenta il suicidio: salvato da un passante

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un vero e proprio salvataggio in extremis è avvenuto nella giornata di ieri mattina ad Agrigento.

Un 25enne del posto, per motivi ancora da comprendere, pare che abbia tentato di suicidarsi provando a saltare dal balcone del terzo piano della sua abitazione sita in via Picone.

Nel dettaglio, il giovane sarebbe stato visto sporgersi pericolosamente sul balcone e in forte stato di agitazione da parte di un passante, il quale, capendo l’estrema situazione, non avrebbe dunque esitato a entrare nell’appartamento, afferrando il 25enne per la maglia e trascinarlo all’interno dello stabile.

Una volta messo in salvo l’aspirante suicida, sul posto sono sopraggiunti gli uomini della polizia di stato e i soccorritori del 118 i quali hanno trasportato il ragazzo presso l’ospedale San Giovanni di Dio per gli accertamenti del caso.

Di Pietro Geremia