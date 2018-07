Agrigento, 28enne abusa di psicofarmaci e tenta il suicidio: salvato dai poliziotti

Print This Post

Grazie ad un provvidenziale intervento degli agenti di pubblica sicurezza di Agrigento è stata salvata la vita ad un giovane 28enne nel primo pomeriggio di sabato scorso.

Nel dettaglio, sembra che intorno alle 15:00 i poliziotti erano stati avvisati di un ragazzo sotto effetto di psicofarmaci che vagava in via Farag, sita nella zona periferica di Agrigento, in pieno ed evidente stato confusionale.

Alla vista dei poliziotti però, il giovane sembra che abbia tentato di gettarsi tra le auto in transito, manifestando così in modo chiaro i propri istinti suicidi.

Solo grazie all’intervento degli agenti è stato dunque possibile evitare il peggio per il 28enne, il quale è stato successivamente trasportato in ospedale dai soccorritori del 118.

Di Pietro Geremia