Agrigento, 29enne agrigentino ricercato in Belgio per droga: Cassazione dà ok ad estradizione

Nei giorni scorsi la Corte di Cassazione ha concesso il via libera per l’estradizione di un 29enne originario di Agrigento ricercato per vicende di droga in Belgio.

A quanto pare il ragazzo era il destinatario di un provvedimento di arresto emesso dall’autorità giudiziaria belga per aver coltivato, in concorso, all’interno di un capannone complessive 1.641 piante di cannabis.

Il giovane dunque, per sottrarsi all’arresto, sarebbe ritornato nella provincia agrigentina ma sarebbe stato beccato dai carabinieri lungo la strada fra Sambuca di Sicilia e Sciacca durante un controllo del territorio.