Agrigento, 30enne accusato di stalking: “si toccava durante le telefonate”

Connect on Linked in

Una vicenda decisamente particolare quella in corso in questi giorni nel tribunale di Agrigento.

Un 30enne originario di Palma di Montechiaro sarebbe stato accusato del reato di Stalking da parte di alcune ragazze minorenni del luogo.

Secondo quanto emerso dalle indagini e da quanto raccontato dalle presunte vittime l’uomo, di professione pastore, avrebbe dapprima adescato le minori mediante i social network facendosi dare i loro numeri di telefono per poi chiamarle dando loro la sensazione di masturbarsi durante le conversazioni.

In un’occasione inoltre, pare che il potenziale molestatore, identificato grazie a numerose testimonianze, abbia addirittura seguito in spiaggia una presunta vittima iniziandosi a toccare le parti intime dopo averla avvicinata.

Sono tutt’ora in corso gli accertamenti per verificare la veridicità delle pesanti accuse che hanno visto come protagonista in negativo il 30enne che verranno presentati all’udienza fissata per il prossimo 5 Dicembre.

Di Pietro

Geremia