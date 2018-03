Agrigento, 32enne stalkera e picchia l’ex moglie: messo in libertà vigilata

Connect on Linked in

Nonostante una storia d’amore finita, non la finiva di darsi pace A.I., 32enne di Agrigento, protagonista di continui pedinamenti e lesioni ai danni della ex moglie.

Nel dettaglio, sembra che l’uomo non riuscisse più a rassegnarsi alla perdita della propria donna, arrivando addirittura anche a molestarla, minacciarla e picchiarla.

Il 32enne infatti pare che, dopo la fine del loro rapporto, avrebbe perseguitato l’ex compagna in numerose occasioni dove in alcuni casi le avrebbe procurato perfino delle lesioni tali, da far ricorrere la donna alle cure dell’ospedale San Giovanni Di Dio del capoluogo agrigentino.

Per via dunque dei suoi continui ed ossessivi appostamenti sfociati in vere e proprie aggressioni fisiche, la polizia, ritenendolo pericoloso e da tenere sotto controllo, ha notificato all’uomo il provvedimento di libertà vigilata per stalking.

Di Pietro Geremia