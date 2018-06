Agrigento, 37enne si allaccia abusivamente a linea elettrica: condannato ai domiciliari

Print This Post

Un 37enne di Palma di Montechiaro, paese in provincia di Agrigento, è stato arrestato dagli uomini della polizia di stato per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Nel dettaglio, sembra che durante una perquisizione condotta all’interno dell’abitazione dell’uomo siano stati ritrovati ben due cavi inseriti nella linea elettrica dell’Enel creando così un vero e proprio allaccio abusivo e fraudolento alla rete di erogazione dell’energia elettrica. Insieme alle forze dell’ordine sul posto sono intervenuti anche il personale dell’ente erogatore del servizio di fornitura dell’energia che ha così accertato quanto sospettato dalle forze dell’ordine. In seguito alla verifica, il 37enne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria competente.

Di Pietro Geremia