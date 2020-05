Agrigento, 40enne viene truffata on-line: spariti 1050 euro dal bancomat

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un affare decisamente andato male quello in cui è incappata una 40enne originaria di Agrigento.

La donna, in vena di acquistare su un noto sito di annunci online alcuni mobili per la propria casa di campagna, aveva contattato il numero corrispondente all’annuncio per mettersi d’accordo con il venditore sul pagamento ed altri dettagli della spedizione.

Una volta scambiati i dati della carta bancomat sarebbe però entrata in azione la truffa che avrebbe visto come ultimo atto la sparizione di ben 1050 euro dal conto dell’ignara vittima la quale, scoperto l’inganno, non ha potuto fare altro che recarsi presso i locali della Questura di Agrigento e presentare una formale denuncia contro ignoti.

Le forze dell’ordine, per ovviare a simili eventi, invita i cittadini a prestare la massima attenzione durante gli acquisti on line.