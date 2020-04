Agrigento, 58enne a processo per stalking: minacciò ex ragazza di pubblicare sue foto nuda

Connect on Linked in

In questi giorni è in corso presso il tribunale di Agrigento un processo per stalking che vede come protagonista un 58enne originario di Porto Empedocle.

Secondo l’accusa l’uomo avrebbe minacciato la propria ex ragazza, di circa 30 anni più giovane di lui, di divulgare le sue foto intime in quanto “rea” di aver interrotto la relazione.

In fase processuale la difesa dell’imputato avrebbe chiesto l’esecuzione di una perizia psichiatrica sul proprio assistito repentinamente negata dal giudice che segue il caso.