Agrigento, 73enne beve detersivo: trasportato in ospedale

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Poteva finire in tragedia uno sfortunato avvenimento avuto luogo nella giornata di ieri ad Agrigento.

Per cause ancora da accertare, un 73enne originario del posto pare abbia ingerito un detersivo collocato all’interno di un bicchiere.

Non appena il povero pensionato avrebbe iniziato a sentirsi male accusando una fitta lancinante allo stomaco, sarebbe immediatamente stato trasportato presso l’ospedale “Garibaldi” di Catania dove in queste ore starebbe lottando tra la vita e la morte.

Sul caso stanno indagando gli investigatori della Squadra Mobile di Agrigento per capire se il liquido per piatti è stato ingerito dal 73enne in modo accidentale o spontaneo.

Di Pietro Geremia