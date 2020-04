Agrigento, 80enne evade dai domiciliari: condannato a 5 mesi

Connect on Linked in

5 mesi e 10 giorni: è questa la condanna inflitta da parte del giudice monocratico del Tribunale di Agrigento ad un 80enne accusato di evasione.

Stando a quanto emerso dal dibattimento l’uomo, già ben conosciuto dalle forze dell’ordine per via di un’operazione antimafia messa a segno 7 anni fa, sarebbe stato beccato dagli uomini dell’arma dei carabinieri mentre si era allontanato dalla propria abitazione, dove era posto ai domiciliari, per recarsi in farmacia e acquistare alcuni medicinali.

Una volta sorpreso il pensionato è stato così arrestato per evasione e condannato a 5 mesi e 10 giorni.

Di Pietro Geremia