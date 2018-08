Agrigento, 80enne senza patente invade la corsia opposta e travolge un 20enne

Connect on Linked in

Brutto incidente quello avvenuto nei giorni scorsi ad Agrigento. Lungo la via Passeggiata Archeologica che porta alla famosa Valle dei Templi un 80enne, al quale era stata revocata la patente, alla guida di una Fiat Panda ha invaso la corsia opposta centrando in pieno un ragazzo di 20 anni sul proprio motorino e facendolo sbalzare al suolo procurandogli così un trauma cranico. In seguito all’impatto, avvenuto nella zona antistante il tempio di Ercole, sul posto si sono immediatamente recati i sanitari del 118, i quali hanno trasferito il giovane presso l’ospedale San Giovanni di Dio, e le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini sulle cause del sinistro.

Di Pietro Geremia