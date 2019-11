Agrigento, 85enne scappa in vespa dalla polizia: fermato dopo inseguimento

Print This Post

Un fermo senza dubbio particolare quello avvenuto nei giorni scorsi ad Agrigento.

Un 85enne originario del posto sarebbe stato beccato dagli uomini della polizia Ferroviaria di Agrigento mentre a bordo della propria vespa circolava contro mano per una via centro storico cittadino. Una volta intimato l’Alt però l’anziano, anziché fermarsi, avrebbe continuato la sua corsa costringendo così gli agenti a mettere in atto uno scatto da centometristi prima di riuscire a fermarlo pochi metri dopo.

Dopo aver costatato come l’attempato centauro fosse non solo senza casco ma anche senza patente gli sarebbe stata comminata una pesante sanzione amministrativa pari a ben 7 mila euro che avrebbe finito con farlo sentir male.

Di Pietro

Geremia