Agrigento, a spasso nonostante i domiciliari: arrestato 44enne

Pensava forse di farla franca il 44enne originario di Santa Margherita Belice beccato a spasso dai carabinieri di Sciacca nonostante fosse ai domiciliari.

Nella giornata di ieri infatti i militari saccensi stavano effettuando un normale controllo sul territorio quando ad un certo punto avrebbero intravisto il 44enne passeggiare come se nulla fosse per le vie del piccolo centro sito in provincia di Agrigento nonostante fosse il destinatario di una misura agli arresti domiciliari.

Una volta fermato per chiarimenti, l’uomo non avrebbe saputo fornire alcuna spiegazione valida per la sua uscita furtiva motivo per cui è stato arrestato in flagrante per il reato di evasione e rimesso ai domiciliari.

Di Pietro Geremia