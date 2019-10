Agrigento, abuso di alcool in una festa: liceali finiscono in ospedale

Connect on Linked in

Un fine serata decisamente inaspettato quello a cui sono andati incontro due minorenni di Agrigento.

A quanto pare i due giovanissimi si erano recati in un festino organizzato con alcuni amici a San Leone, nota frazione balneare di Agrigento, iniziando a bere una quantità probabilmente spropositata di alcool.

Una volta ingurgitata la sostanza liquorosa i due ragazzini avrebbero finito col perdere i sensi in maniera talmente allarmante da essere stati trasportati immediatamente presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio dove i medici li avrebbero sottoposti ad una lavanda gastrica.

Solo in seguito ad una notte trascorsa presso il nosocomio della città della Valle dei Templi all’insegna del post sbornia i due ragazzini sono usciti sulle loro gambe imparando un’importante lezione di vita: per divertirsi non occorre bere fino allo stremo ma stare semplicemente in buona compagnia.

DI Pietro Geremia