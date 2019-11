Agrigento, accusati di aver abbandonato rifiuti nelle campagne: terminate indagini per 41 sospettati

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei giorni scorsi sono terminate le indagini inerenti alla discarica abusiva individuata dalle forze dell’ordine nei pressi di via Miniera Ciavolotta, situata nella zona industriale fra Agrigento e Favara.

L’inchiesta sarebbe scattata nel 2017 quando le autorità, grazie ad una serie di riprese video in incognito, avrebbero beccato ben 41 imprenditori intenti ad utilizzare la zona come se fosse una discarica a cielo aperto incuranti delle leggi in materia di sicurezza ambientale.

Stando a quanto emerso dunque i sospettati, provenienti da mezza provincia, gettavano impunemente gli scarti dei prodotti dalle loro attività motivo per il quale sono stati accusato da pubblico ministero agrigentino di abbandono dei rifiuti e disastro ambientale.

Di Pietro Geremia